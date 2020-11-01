  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'deki depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkımı başladı
Aktüel

İzmir'deki depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkımı başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:14:35 -
İzmir'deki depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkımı başladı

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde en fazla hasar gören binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışması başladı.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının yanında riskli yapıların yıkım çalışmaları da devam ediyor.

Bir marketin yer aldığı alttan iki katı çöken, yan yatması nedeniyle iş makinalarıyla desteklenen Yılmaz Erbek Apartmanı'nda ekipler, geniş güvenlik önlemi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin verdiği yıkım emri ile çalışmalar başladı.

Arka cephesinden vinçlerin makaslarıyla traşlanan binanın kontrollü şekilde yıkımı tamamlanacak.

İtfaiye ekipleri, toz oluşmaması için enkaz bölgesine su takviye ediyor.

30 Ekim'deki depremde Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazından 4 kişi sağ kurtarılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadarına da pes! Deprem fırsatçısı enselendi
Gündem

Bu kadarına da pes! Deprem fırsatçısı enselendi

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde çok sayıda bina hasar görmüş ve vatandaşlar hasarlı binalarını terk ..
İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti
Gündem

İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti

Araştırmacı yazar Erkan Trükten İzmir depreminin Haarp teknolojisi ile ilgili olabileceğini açıkladı.
Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’
Yaşam

Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’

YouTube'da yayınlanan programda hayatından kesitler anlatan şarkıcı Doğuş eski Türkiye’nin yetiştirme yurdunda yaşadığı ağır travmaları anla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay