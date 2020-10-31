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Aktüel İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
Aktüel

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in cenazeleri toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 14:48:32 -
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

İZMİR (AA) - İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden diş hekimi Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in cenazeleri toprağa verildi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında dün saat 14.51'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cenaze törenine, Burcu Yüksel'in eşi İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile Yüksel ailesinin yakınları katıldı.

Yüksel ailesinin 3 ferdinin cenazeleri, namazın ardından defnedildi.

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