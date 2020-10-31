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Aktüel İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
Aktüel

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Depremde yaşamını yitiren Fatma Öztemel Öztürk ile Nazmiye Doğrayan'ın cenazeleri, Bornova'daki Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 14:18:13 -
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

İZMİR (AA) - İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Fatma Öztemel Öztürk ile Nazmiye Doğrayan'ın cenazeleri defnedildi.

Ege Denizi'nde İzmir’in Seferihisar açıklarında dün saat 14.51'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren Fatma Öztemel Öztürk (56) ve Nazmiye Doğrayan (64) için Bornova'daki Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Namaza, Öztürk ve Doğrayan'ın yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.

Öztürk ve Doğrayan'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bakanlar Kurum ve Gül, daha sonra helikopterle Seferihisar ilçesine geçti.

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