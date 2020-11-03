  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'deki depremde can kaybı 95'e yükseldi
Aktüel

İzmir'deki depremde can kaybı 95'e yükseldi

AFAD, İzmir depreminde yaralanan 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu - Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları 5 binada devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-03 00:41:15 -
İzmir'deki depremde can kaybı 95'e yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 00.15 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1385 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 95 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye dostu ülke, bir anda karıştı! Avrupa destek verdi
Gündem

Türkiye dostu ülke, bir anda karıştı! Avrupa destek verdi

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna Anayasa Mahkemesinin tüm hakimlerinin yetkilerinin sona ermesine i..
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti

Türkiye'nin S-400 alması sonrası akılalmaz tehditler savuran ABD tutuştu. Bazı senatörler, F-35'ler için yeni tasarı çalışmalarına başladı...
Ermenistan'dan kahkaha attıran iddia: Onlar, Azerbaycan için savaşıyor
Dünya

Ermenistan'dan kahkaha attıran iddia: Onlar, Azerbaycan için savaşıyor

Azerbaycan ordusu tarafından cephede darmadağın edilen işgalci Ermenistan'dan komik iddialar gelmeye devam ediyor. Daha önce Suriyelilerin v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay