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Aktüel İzmir'deki depremde bir binanın yıkıldığı anın güvenlik kamerası görüntüleri
Aktüel

İzmir'deki depremde bir binanın yıkıldığı anın güvenlik kamerası görüntüleri

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:17:41 -
İzmir'deki depremde bir binanın yıkıldığı anın güvenlik kamerası görüntüleri

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde çöken Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılış anının, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalar arasında bulunan Yağcıoğlu Apartmanı'nın sarsıntıyla çökmesi ve devrilmesi, sonrasında oluşan toz bulutu yer alıyor.

14 dairesi ve 4 iş yeri bulunan Yağcıoğlu Apartmanı'nda 11 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişi kurtulmuştu. Binanın müteahhidi Ş.A. ile fenni mesulü O.A. tutuklanmıştı.

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