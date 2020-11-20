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Aktüel İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Tekirdağ ekibine plaket verildi
Aktüel

İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Tekirdağ ekibine plaket verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:26:08 -
İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Tekirdağ ekibine plaket verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, depremde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere İzmir'e gönderilen 10 kişilik itfaiye ekibi için ödül töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törende, arama kurtarma faaliyetlerine katılan itfaiye erlerine teşekkür plaketleri takdim edildi.

Törende, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak tarafından, itfaiye erlerinin birer maaş ikramiye ile ödüllendirileceği müjdesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, İzmir'de yaşanan depremin tüm Türkiye'yi derinden yaraladığını belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Albayrak, "Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın ama ülkemiz deprem bölgesinde yer alıyor. Bu gerçekle yaşamaya alışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Albayrak, depremle ilgili tedbirlerin alınması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İzmir'deki deprem haberini alır almaz ivedilikle hazırlıklarımızı tamamladık ve gönüllü arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek isteyen itfaiye erlerimizi deprem bölgesine gönderdik. Kahraman itfaiye personelimiz bölgede mesai mefhumu gözetmeksizin enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasında önemli rol oynadılar. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bölgemizin deprem kuşağında yer aldığının bilinciyle halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz."

İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Cengiz Çelik ise Albayrak'a ve arama kurtarma faaliyetlerine katılan personele teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcıları Atabey Baytöre ve Müveddet Işık ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Recai Süvari, itfaiye erlerine teşekkür plaketlerini sundu.

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