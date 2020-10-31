  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'deki deprem
Aktüel

İzmir'deki deprem

AFAD, depremde 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 831 kişinin yaralandığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:34:09 -
İzmir'deki deprem

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 831 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 489 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma sonucunda olmak üzere 25 vatandaşın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 831 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmaların tamamlandığı, 8 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi
Gündem

Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karşıyaka Bostanlı mahallesinde bulunan bir evin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görün..
İzmir deprem fay hattı sorgulama
Gündem

İzmir deprem fay hattı sorgulama

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası AFAD İzmir deprem fay hattı sorgulama işlemi merak ediliyor. Saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Se..
Libya başbakanı Serrac son kararını verdi!
Dünya

Libya başbakanı Serrac son kararını verdi!

İstifa edeceğini söyleyen Libya Başbakanı Feyz es-Serrac, son kararını verdi. Serrac'ın, dost ülkelerin çağrıları neticesinde istifa etmekte..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay