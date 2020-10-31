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Aktüel İzmir'deki deprem
Aktüel

İzmir'deki deprem

Milli Savunma Bakanlığı: - "Arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve araçları bölgeye ulaştırma faaliyetlerimiz sabaha kadar aralıksız sürdü. Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçağımız 14 sorti icra etti"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 09:59:07 -
İzmir'deki deprem

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'deki deprem sonrası yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 8 uçağın 14 sorti icra ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve araçları bölgeye ulaştırma faaliyetlerimiz sabaha kadar aralıksız sürdü. Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçağımız, toplam 14 sorti icra etti." ifadelerine yer verildi.

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