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İzmir'de yolcu minibüsü bariyere çarptı: 3 yaralı

İzmir'de sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:29
İzmir'de yolcu minibüsü bariyere çarptı: 3 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bariyerlere çarpan şehir içi yolcu minibüsündeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akçay Caddesi, Otoyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gaziemir - Otogar seferini yapan Yusuf Şaşal yönetimindeki 35 M 8926 plakalı minibüs, Karabağlar yönüne gittiği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, bariyerlere çarptı. Yoldan geçen araçların sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Yusuf Şaşal ile iki yolcuya ambulansta müdahale etti. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 18:29
  1. İzmir'de yolcu minibüsü bariyere çarptı
  2. Trafik kazası
  3. yaralılar var

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