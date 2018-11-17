İzmir'de yolcu minibüsü bariyere çarptı: 3 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bariyerlere çarpan şehir içi yolcu minibüsündeki 3 kişi yaralandı.



Kaza, Akçay Caddesi, Otoyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gaziemir - Otogar seferini yapan Yusuf Şaşal yönetimindeki 35 M 8926 plakalı minibüs, Karabağlar yönüne gittiği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, bariyerlere çarptı. Yoldan geçen araçların sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Yusuf Şaşal ile iki yolcuya ambulansta müdahale etti. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.