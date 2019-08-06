İzmir'de yavru köpekleri ezip kaçtı!

İzmir'de arabasıyla yoldaki yavru köpekleri ezip hiçbir şey olmamış gibi kaçan cani sürücü pes dedirtti. Üç yavru köpeğin telef olduğu insanlık dışı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İzmir’in Seferihisar ilçesi Ulamış Mahallesi 1433 Sokak'ta 4 Ağustos Pazar günü saat 22.45’te gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracıyla seyir halinde olan bir kişi yolda duran köpekleri görünce durmadı. Yavru köpeklerden üçünü arabasının altına alarak ezen cani sürücü, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek olay yerinden uzaklaştı.

İnsanlık dışı olayda üç yavru köpek ezilerek telef oldu. Bir anne köpek ve yavrusu ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çevrede oturan hayvan severler, yaşanan insanlık dışı olayda güvenlik kamerasına yakalanan ve plakası belli olmayan aracın bulunmasını isteyerek sürücüye tepki gösterdi.