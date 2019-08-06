0553 313 94 23

İzmir'de yavru köpekleri ezip kaçtı!

İzmir'de arabasıyla yoldaki yavru köpekleri ezip daha sonra bir şey olmamış gibi kaçan kişi herkese pes dedirtti.

06 Ağustos 2019 Salı 22:36
İzmir'de yavru köpekleri ezip kaçtı!

İzmir'de arabasıyla yoldaki yavru köpekleri ezip hiçbir şey olmamış gibi kaçan cani sürücü pes dedirtti. Üç yavru köpeğin telef olduğu insanlık dışı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İzmir’in Seferihisar ilçesi Ulamış Mahallesi 1433 Sokak'ta 4 Ağustos Pazar günü saat 22.45’te gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracıyla seyir halinde olan bir kişi yolda duran köpekleri görünce durmadı. Yavru köpeklerden üçünü arabasının altına alarak ezen cani sürücü, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek olay yerinden uzaklaştı.

İnsanlık dışı olayda üç yavru köpek ezilerek telef oldu. Bir anne köpek ve yavrusu ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çevrede oturan hayvan severler, yaşanan insanlık dışı olayda güvenlik kamerasına yakalanan ve plakası belli olmayan aracın bulunmasını isteyerek sürücüye tepki gösterdi. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 22:36
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
    1. Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır..
    2. 7 yaşındaki çocuğa ayrı yaşadığı..
    3. Türkiye’nin ilk milli “uçan arabası”..
    4. Hakkari-Van karayolunda EYP’li tuzak..
    5. "İsrail gösterilere müdahale..
    6. Hastaneden hırsızlık operasyonunda 1..
    7. Kolunu salça makinesine kaptırdı
    8. ABD’de bir silahlı saldırı daha: 1..
    9. "Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik savaşa..
    10. İstanbul’da villaya sahte içki..
    11. 11. Büyükelçiler Konferansı
    12. Bağdat’ta iki ayrı bombalı saldırı: 5..
    13. Demokratlardaki başkan aday adaylığı..
    14. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, parti..
    15. Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 7..
    16. Umut Meraş'tan transfer açıklaması
    17. Hava Harp Okulu'ndaki darbe..
    18. Bolton'dan Venezuela ile iş yapan..
    19. Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nden..
    20. AK Partili vekilden skandal sözler:..
    21. Rusya'ya yarından itibaren vizesiz..
    22. Yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha..
    23. Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
    24. Burdur Kurban bayramı namazı kaçta?..
    25. Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza,..
    26. Katil İsrail'den Batı Şeria'da 2 bin..
    27. İzmir'de yavru köpekleri ezip kaçtı!
    28. Otomobiliyle önce duvara çarptı sonra..
    29. Bayburt'ta rahatsızlanan askerler..
    30. Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Ülkücülere haydut diyen Meral Akşener'e çok sert tepki!
    Ülkücülere haydut diyen Meral Akşener'e çok sert tepki!
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak