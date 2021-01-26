  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İzmir'de yaşlı çift ölümden döndü
Yerel

İzmir'de yaşlı çift ölümden döndü

İzmir’de yaşlı çift evde yaktıkları sobadan sızan gazdan etkilendi. Olay yerine gelen ekipler, çifti hastaneye kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 07:28:00 -
İzmir'de yaşlı çift ölümden döndü

Olay, gece saatlerinde İzmir’in Bayraklı ilçesi, Nafiz Gürman Mahallesi, 7093 Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katında yaşayan Muhammed Şirin Arslan (55) ile Bedevi Arslan (55) çifti, evde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Evin içerisine dolan karbonmonoksit gazını fark eden ve bu durumdan dolayı yoğurt yediğini belirten Muhammed Şirin Arslan, eşinin fenalaştığını fark edince durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen yaşlı kadın tedavisi yapılmak üzere ambulansa alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşlı adam ise sağlık personellerine durumunun iyi olduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediye başkanı, Muharrem İnce'nin partisine geçiyor! Kemal Kılıçdaroğlu çılgına dönecek
Siyaset

CHP'li belediye başkanı, Muharrem İnce'nin partisine geçiyor! Kemal Kılıçdaroğlu çılgına dönecek

Antalya'nın CHP'li İbradi ilçesi Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, partisine sert eleştiriler getirerek, Muharrem İnce tarafından kurulması..
Paris’e 3 saat uzaklıkta… ‘Osmanlı’yı kuruyor’
Gündem

Paris’e 3 saat uzaklıkta… ‘Osmanlı’yı kuruyor’

Fransız basını, Türkiye'nin Karabağ ve Libya'da egemenliğini artırdığını belirterek ''Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu..
FETO'nun oğlu Enes Kanter Yahudi milyarder Rockefeller'in torununu kafaladı! Nikahsız ilişkiye başladılar
Gündem

FETO'nun oğlu Enes Kanter Yahudi milyarder Rockefeller'in torununu kafaladı! Nikahsız ilişkiye başladılar

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'Manevi oğlum' dediği firari FETÖ'cü Enes Kanter “1980 darbesi isteklerimiz doğrultusunda yapıldı” diyen Yahu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay