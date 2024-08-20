İzmir'de yangından etkilenen hayvanlar tedavide
İzmir'deki orman yangınında ağaçların yanı sıra hayvanlar da etkilendi. Alevlerden kurtarılan hayvanların tedavisi devam ediyor. CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli ve Kameraman Alper Öztürk, Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'ne giderek hayvanların son durumunu görüntüledi.
Bornova ilçesinde bulunan Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde yangından etkilenen hayvanlar için yoğun mesai harcanıyor. Yanma tehlikesi atlatan ve yangından zarar gören toplam 181 hayvan burada rehabilite ediliyor. Bakımevine getirilen hayvanların sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Bir sonraki hedef eski sağlığına kavuşan hayvanları sahiplendirmek.