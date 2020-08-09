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Aktüel

İzmir'de yakalanan suç örgütü elebaşı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:21:00 -
İzmir'de yakalanan suç örgütü elebaşı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de "resmi evrakta sahtecilik" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü elebaşı tutuklandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki gişelerde bir aracı durdurdu.

Ekipler, GBT ve UYAP sorgulamalarında "resmi evrakta sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Coşkun Necati Arabacı'yı gözaltına aldı.

Arabacı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 27 Haziran 2018'de İzmir merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da "Sarallar", "Beşoklar" ve yurt dışında "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" adıyla varlık gösterdiği belirtilen "Necati Arabacı" grubuna yönelik düzenlediği operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aralarında Coşkun Necati Arabacı'nın da bulunduğu 17 zanlı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Zanlıların, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgütü yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma, adam yaralama, tehdit, birden fazla kişiyle darp, ihaleye fesat karıştırmak, çek senet tahsilatı, şantaj, eğlence merkezleri önünde illegal otopark işleterek izinsiz vale ve güvenlik hizmeti ile haksız kazanç sağlamak" gibi suçları işledikleri ileri sürülmüştü.



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