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Aktüel İzmir'de yakalanan DEAŞ şüphelilerinin gasp ve hırsızlıktan kayıtlarının olduğu belirlendi
Aktüel

İzmir'de yakalanan DEAŞ şüphelilerinin gasp ve hırsızlıktan kayıtlarının olduğu belirlendi

Zanlıların, kendilerinden ayrılan grubun faaliyet gösterdiği binaya silahlı saldırı düzenledikleri tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 09:54:20 -
İzmir'de yakalanan DEAŞ şüphelilerinin gasp ve hırsızlıktan kayıtlarının olduğu belirlendi

İZMİR (AA) - İzmir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan bazılarının hırsızlık, gasp ve adam kaçırma gibi çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ ve "selefi/tekfirci" grupların kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O. ve bağlantılı 10 şüpheliye yönelik soruşturmada zanlıların suç örgütü gibi hareket ettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemleri süren ve susma haklarını kullandıkları öğrenilen zanlılardan Ramazan O'nun inşaat işçisi olduğu, Buca ilçesindeki kitabevinde örgütsel faaliyet yürüttüğü ve yandaş toplamaya çalıştığı kaydedildi.

Kendisini "selefi/tekfirci" olarak tanımlayan, devletin hiçbir makamını tanımadığını söyleyen, çocuklarını okula ve askere göndermeyen zanlının, çevresindekilerin camiye gitmelerine izin vermediği, cuma namazlarını örgüt organizasyonundaki salonlarda kıldırdığı tespit edildi.

Örgüt üyeleriyle dini istismar ederek topladıkları paraları örgütsel faaliyetler için kullandıkları belirlenen zanlılardan bazılarının hırsızlık, gasp, adam kaçırma, tehdit ve şantaj gibi suçlardan kayıtlarının olduğu saptandı.

Zanlıların, kendilerinden ayrılan grubun faaliyet gösterdiği binaya da silahlı saldırı düzenledikleri tespit edildi.

- Olay

İzmir'de 3 Aralık'taki DEAŞ operasyonunda Avusturya'daki terör saldırısıyla bağlantılı bir kişi ile irtibatı olduğu belirlenen sözde üst düzey yönetici "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.

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