İzmir'de vatandaşlar isyan etti! 'Tam 25 yıldır...'

İlçeye 1,5 kilometre mesafedeki mahallenin içinden geçen atık suları arıtmak için yapılan tesisin 10 yıldır çalışmadığına işaret eden mahalleli, pis su ve kötü koku nedeniyle hastalandıklarını, kanser vakalarının çok sık görüldüğünü, erken yaşta ölümlerin yaşandığını iddia ediyor.

"SORUNUMUZ ÇOK BÜYÜK"

Şemsiler Mahallesi Muhtarı Süleyman Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallenin içinden geçen ve Küçük Menderes Nehri'ne dökülen atık suların etrafa çok kötü koku yaydığını, kötü koku ve pis su nedeniyle sürekli hastalandıklarını söyledi.

Atık suların arıtılması için İzmir Büyükşehir Belediyesinin arıtma tesisi yaptığını ancak bu tesisin 10 yıldır çalışmadığını dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"Sorunumuz çok büyük. Kiraz’ın kanalizasyonu 25 seneden beri bizim köyün içinden akmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımız ne yemeğini yiyebiliyor ne de kahvaltısını yapabiliyor. Hastalıklar çoğaldı, kanser vakaları çoğaldı. Tarlalarımıza gidip gelirken bu suyun içinden geçmek zorunda kalıyoruz. Büyükşehirin arıtma tesisleri eski model olduğu için çalışmıyor. Bu arıtma tesisinin bir an önce yenilenmesi gerekli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu işlemleri başlatıyor ama bugüne kadar hiç bir sonuç yok. Arıtma tesisi 10 yıldan beri çalışmıyor."

Muhtar Şen, atık suların sebep olduğu kirlilik nedeniyle vatandaşların çeşitli hastalıklara yakalandığını ifade ederek "25 yıldır da bu kokuyu çekiyoruz. Kanser hastalığı çoğaldı. Kanser hastası çok köyümüzde, enfeksiyon hastası çoğaldı. Yetkililere başvurduk ancak bir dönüş olmadı. Büyükşehire başvurduk netice alamadık. Köyümüz nüfus açısında eriyor." şeklinde konuştu.

"HER AY DOKTORA GİDİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Hasan Yılmaz ise hastalıklarla mücadele ettiklerini belirterek "Burada nefes alıp verirken enfeksiyon kapıyoruz. Her ay doktora gidiyoruz. Bu koku bitmeyince bizim hastalık düzelmeyecek. Akşamları kapılarımız pencerelerimizi kapatıyoruz." dedi.

Pis su ile mücadelede başarılı olamadıklarını söyleyen Nevin Yıldız da "Enfeksiyon hastası köyümüzde bir hayli fazla. Devletimizden bu konuda acil yardım bekliyoruz çünkü köyümüzde kanser hastalığı bir hayli fazla olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Gülten Gündüz ise hem kendisinin hem de eşinin enfeksiyon hastası olduğunu anlatarak "Bu koku evimizin içine kadar giriyor." dedi.

Pis sulardan hastalık kaptığını söyleyen Nuri Işık, "Ben yıllardır bu çaydan, bu suyun içinden gelip geçiyorum. 1,5 senedir hastanelerde geziyorum. Bu pis su yüzünden hastayım. Safra kesesi, bağırsak, karaciğer... Bunun bir çaresine baksınlar. Artık dayanacak bir gücümüz kalmadı." diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR DUYMUYOR MU?

Yetkili mercilere yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını dile getiren Tuncay Kayabaşı da "Dereden akan bu sudan rahatsız oluyoruz, İzmir Büyükşehir Belediyesine daha önce müracaatlarımızı yapmıştık. Hiçbir yardım alamadık. Bu sulardan dolayı vatandaşlarımız erken yaşta ölmeye başladı. İç hastalıklar çoğaldı. Bu koku yüzünden insanlar evlerinde rahat oturamıyorlar." dedi.

Atıklar nedeniyle çile çektiklerini dile getiren Aynur Işık ise "Büyükşehirden ricamız bu pis suyu buradan atsın. Kaç kere şikayet ettik ama hiçbir sonuç alamadık. Büyükşehir duymuyor mu? " ifadelerini kullandı.