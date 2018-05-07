THY - İstanbul
Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:53
İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.D. (26) ve M.D'nin (59) Bayraklı ilçesinde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır hale getirilmiş paketlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, şüphelilerden M.D'yi çatı katında bir saksıyı binadan atmaya çalışırken yakaladı.

Ekipler, saksıda uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 26 bin 500 lira ile şüpheli M.D'nin kızı A.D'ye ait PKK/KCK'nın terör örgütünün kamplarında sözde üst düzey yöneticiler Cemil Bayık ve Murat Karayılan'ın da arasında olduğu teröristlerle çekilmiş çok sayıda fotoğrafın bulunduğu harici bellek buldu.

Gözaltına alınan M.D'nin, 4 yıldır haber alamadığı kızı A.D'nin terör örgütünde sözde yönetici konumunda bulunduğunu belirtmesi üzerine söz konusu harici bellek Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D ev hapsiyle cezalandırıldı, M.A.D. ise tutuklandı.




Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:53
  1. İzmir
  2. izmir
  3. bayraklı
  4. uyuşturucu
  5. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de savaş helikopteri düştü!
    1. Suriye'de savaş helikopteri düştü!
    2. Terör sevici Fatih Portakal yine şov..
    3. Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal..
    4. Çocuklarda ağrıyı ilaçsız da tedavi..
    5. Buzdolabında yeşilliklerin tazeliği..
    6. Salata yapımı için için öneriler
    7. KKTC: Karşılıklı suçlama oyununa..
    8. Polis aracı maketinden kaçtılar,..
    9. Meral Akşener, Muharrem İnce ile..
    10. Erol Bulut: İki puanımızı çaldılar
    11. Ribery bir yıl daha Bayern Münih'te
    12. Warriors ve Rockets konferans finaline..
    13. Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi..
    14. Putin'in başbakan adayı yine Medvedev..
    15. Mehteran takımının taşındığı minibüs..
    16. Doğan Medya'nın Demirören'e satışına..
    17. İstanbul'da vapur seferleri normale..
    18. Kayseri'de borç-alacak kavgası: 1 ölü
    19. Cumhur ittifakı tabelaya yansıdı
    20. Türkiye Kupası'nda final maçının..
    Kuveyt Türk
    Erdoğan düşmanı Fransız Profesör: Erdoğan 10 kat artırdı!
    Erdoğan düşmanı Fransız Profesör: Erdoğan 10 kat artırdı!
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son seçim anketi açıklandı
    Son seçim anketi açıklandı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...