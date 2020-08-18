İzmir'de trafik kazasında 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücüye 40 yıl hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde kırmızı ışıkta geçmesi sonucu yaşanan kazayla iki kişinin ölümüne sebep olan sürücüye, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada 40 yıl hapis cezası verildi.

Konak'ta 11 Mart 2019'da Hikmet Kahramantürk ve Ferya Bertan'ın ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılanan Emre İçli hakkında "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açıldı. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık İçli 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Taraf avukatlarının karara itiraz etmesi üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesine taşındı. Mahkemenin de istinaf başvurularını esastan reddetmesi üzerine dava Yargıtay'a taşındı.

- "Kanında esrar ve kokain tespit edilmiş"

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın olay anında kanında ve idrarında esrar ve kokain tespit edildiğini, hızını azaltmadan kavşağa kırmızı ışıkta giriş yaptığını, trafik akışının yoğun olduğu caddede şartların çok üzerinde bir hızla seyrettiği ve kavşağa giriş yaptığında soldan yeşil ışıkta harekete geçen aracı görmesine rağmen fren tedbirine başvurmadığını ve öngördüğü muhtemel neticeyi engelleme çabasının bulunmadığını ve sanığın "olası kastla öldürme" suçunu işlediğini bildirerek kararın bozulmasına karar verdi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yeniden yargılamada sanık, Ferya Bertan'ı ve Hikmet Kahramantürk'ü "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olası kast indirimiyle ceza 40 yıla indirildi ve iyi hal indirimi uygulanmadı.

Mağdur tarafın avukatı Amaç Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin izlenen kamera görüntülerinde kaza anında aracın fren lambalarının yanmadığının görüldüğünü söyledi.

Kaya, "Sanığın frene basmaması mahkemenin bu kararı vermesinde özellikle etkili oldu. Frene basmamış olması, 'olursa olsun ölürse ölsün' düşüncesiyle hareket ettiğini gösterdi mahkemeye. Frene basmamasının nedeni olarak uyuşturucunun etkisinde olması düşünülüyor. Mahkemenin kararı evlatlarını kaybeden aileleri için vicdanen tatmin edici oldu." dedi.

Konak'ta 11 Mart 2019'da meydana gelen kazada Emre İçli'nin kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta geçerek önce başka bir otomobile ardından tramvay hattındaki direğe ve kaldırımda yürüyen Ferya Bertan'a çarpmıştı.

Kazada İçli'nin yanında yolcu konumunda olan Hikmet Kahramantürk ve yaya Bertan hayatını kaybetmişti.



