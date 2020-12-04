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Aktüel İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı
Aktüel

İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 07:09:09 -
İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde kamyonun bariyere çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçay Caddesi havaalanı kavşağı yakınlarında Hüseyin S. idaresindeki 16 TE 708 plakalı kamyon, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Kazada Hüseyin S. ve Gürkan K. hafif yaralanırken, Hasan S. ise kamyonun ön camından yola savurularak ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Hasan S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.




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