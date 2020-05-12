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Aktüel

İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

Otomobilin tramvay yoluna devrildiği kazada ağır yaralanan Tuğçe Demir'in hemşire olduğu ve görevine 1 ay önce atandığı öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 22:49:30 -
İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balçova yönünden Konak yönüne giden Nur Özlem Gezer yönetimindeki 35 N 1166 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda takla atarak tramvay yoluna devrildi.

Sürücü Gezer ile araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Tuğçe Demir yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AKS 110, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin içinde sıkışan Gezer ile Demir, AKS 110 ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gezer, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Demir ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Tuğçe Demir'in, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden geçen yıl mezun olduğu, 1 ay önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.

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