İzmir'de trafik kazası: 1 kişi öldü
İzmir'in Torbalı ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü.19 Ağustos 2018 Pazar 22:15
Selahattin Kazmacı (68) idaresindeki 35 TYD 21 plakalı motosiklet, Muratbey Mahallesi'nde B.K'nın kullandığı 35 TAY 90 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Kazmacı olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazmacı'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Traktör sürücüsü B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
YORUM YAZ