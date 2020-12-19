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Aktüel İzmir'de trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Aktüel

İzmir'de trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 00:01:24 -
İzmir'de trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ve Tire ilçelerindeki trafik kazalarında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa ilçesi İnönü Caddesi'nde ilerleyen F.Y. (40) yönetimindeki 35 AD 7264 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cemal Ö. idaresindeki 35 PCC 53 plakalı araçla çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil, Çayırlar Küme Evleri mevkisinde Hasan K'nin kullandığı 35 KS 100 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 35 AD 7264 plakalı otomobil yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Kazada sürücü F.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

- Tire'de ATV devrildi

Tire ilçesinde de Gökçen Mahallesi'nden ilçe merkezine ilerleyen Ü.U yönetimindeki 45 EE 346 plakalı ATV devrildi.

Aracın altında kalan Ü.U. yaralandı.

Ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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