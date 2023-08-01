İzmir’de toplu ulaşıma yüzde 48’lik fahiş zam
CHP’li belediye başkanları tarafından yönetilen büyükşehirlerde zam rüzgârı kasırgaya dönüştü.
HABER MERKEZİ
Lağım kokuları, su kesintileri, toplu ulaşım grevleri ve hizmet yoksunluğu İzmirliyi canından bezdirirken, halkın parasını heykele, operaya ve konserlere akıtan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, oluşan bütçe açığını kapatmak için yine vatandaşın cebine göz dikti. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım ücretlerine yüzde 48 oranında fahiş zam yaptı. Otobüse 8.78 TL olan ilk biniş ücretini 13 TL’ye yükseltti. 3 TL olan öğrenci bileti 5.14 TL’ye yükseldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO