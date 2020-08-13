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Aktüel

İzmir'de tinerle yakıldığı iddia edilen kişi tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 23:30:49 -
İzmir'de tinerle yakıldığı iddia edilen kişi tedavi altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı kişiler tarafından tinerle yakıldığı ileri sürülen genç hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu belirtilen Zafer Koyuncu (32), Seyhan Mahallesi'nde arabayla yoldan geçen kişilerle tartışmaya başladı.

Tartıştığı kişiler elindeki tineri alarak Koyuncu'nun üzerine döktü, ardından Koyuncu'yu ateşe verip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koyuncu'yu İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Koyuncu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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