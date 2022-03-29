İzmir’de teravih namazı saat kaçta? 2022 imsakiye İzmir sahur vakti iftar saatleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler ve geceler takvimine göre, mübarek Ramazan ayı 2 Nisan’da idrak edilecek. 2 Nisan Cumartesi günü Ramazan ayının birinci günü olacak ve ilk sahura kalkılacak. Ramazan imsakiyesinde sahur ve iftar saatleri detaylıca açıklandı. Ramazan ayının başlayacak olması hasebiyle ilk teravih namazı saati de bilhassa merak ediliyor. Korona nedeniyle teravih namazları camide cemaatle kılınamıyordu. Bu sene teravih namazı camide kılınıp kılınmayacağına ilişkin sorular da bir hayli soruluyordu. Gelen son dakika haberine göre Diyanet’ten teravih namazı kararı geldi.

Teravih namazı camide kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayına günler kala teravih namazıyla ilgili açıklama yaptı. Erbaş, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır." dedi.

İzmir’de teravih namazı saat kaçta kılınacak?

1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan (cumayı cumartesiye bağlayan gece) gece ilk teravih namazı kılınacak, gecesine ise ilk sahura kalkılacak. Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi takvimine göre İzmir teravih ve yatsı namazı vakti...

İzmir'de ilk teravih namazı saat kaçta?

İzmir'de ilk teravih (1 Nisan 2022 Cuma) namazı 20:59'da kılınacak.

İzmir'de Ramazanın birinci günü (2 Nisan 2022 Cumartesi) teravih namazı saat kaçta?

İzmir'de Ramazanın birinci günü teravih namazı saat 21:0'de kılınacak.

İzmir'de Ramazanın ikinci günü (3 Nisan 2022 Pazar) teravih namazı saat kaçta?

İzmir'de Ramazanın ikinci günü teravih namazı saat 21:01'de kılınacak.

İzmir'de Ramazanın üçüncü günü (4 Nisan 2022 Pazartesi) teravih namazı saat kaçta?

İzmir'de Ramazanın üçüncü günü teravih namazı saat 21:02'de kılınacak.

İzmir'de Ramazanın dördüncü günü (5 Nisan 2022 Salı) teravih namazı saat kaçta?

İzmir'de Ramazanın dördüncü günü teravih namazı saat 21:03'te kılınacak.

İzmir'de Ramazanın beşinci günü (6 Nisan 2022 Çarşamba) teravih namazı saat kaçta?

İzmir'de Ramazanın beşinci günü teravih namazı saat 21:05'te kılınacak.

İzmir'de Ramazanın altıncı günü (7 Nisan 2022 Perşembe) teravih namazı saat kaçta?

İzmir'de Ramazanın 6. günü teravih namazı saat 21:06'da kılınacak.

İzmir'de Ramazanın yedinci günü teravih namazı saat kaçta? (8 Nisan 2022 Cuma)

İzmir'de Ramazanın 7. günü teravih namazı saat 21:07'de kılınacak.

İzmir'de Ramazanın 8. günü teravih namazı saat kaçta? (9 Nisan 2022 Cumartesi)

İzmir'de Ramazanın 8. günü teravih namazı saat 21:08'de kılınacak.

İzmir'de Ramazanın 9. günü teravih namazı saat kaçta? (10 Nisan 2022 Pazar)

İzmir'de Ramazanın 9. günü teravih namazı saat 21:09'da kılınacak.

İzmir'de Ramazanın 10. günü teravih namazı saat kaçta? (11 Nisan 2022 Pazartesi)

İzmir'de Ramazanın 10. günü teravih namazı saat 21:11'de kılınacak. İşte Diyanet Ankara 2022 Ramazan imsakiyesi imsak, sahur, iftar, teravih namazı saatleri...