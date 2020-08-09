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Aktüel

İzmir'de teknenin batması sonrası kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:34:53 -
İzmir'de teknenin batması sonrası kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde geçen hafta pazar günü içinde bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuğu bulmak için 30 kişilik bir ekip arama çalışmalarına devam ediyor.

Karşıyaka ilçesinden Foça'ya gelen ve açıldıkları teknenin Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu 4 kişinin öldüğü olayda kaybolan Sarp Göksoy'un (9) bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İzmir İtfaiyesine bağlı 30 kişilik ekip, kazada sağ kurtulanların verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmalarına bir haftadır devam ediyor.

Kazanın yaşandığı tekne henüz bulunamazken, ekipler alanın geniş ve su üzerinde akıntı olmasından dolayı Göksoy'u bulabilmek için su altında ve üstünde aralıksız çalışma yürütüyor.

İzmir'in Foça ilçesinde tur yaptırılan 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti. 4 kişi sudan sağ çıkarılmış, kaybolan 1 çocuk için arama çalışması başlatılmıştı.


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