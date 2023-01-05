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Yerel İzmir’de takla atan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı
Yerel

İzmir’de takla atan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı

İzmir’in Konak ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 08:05:00 -
İzmir’de takla atan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Konak istikametine giden 16 AKK 493 plakalı hafif ticari araç, önce tramvay hattına girdi, ardından aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Ters dönen aracın sürücüsü, kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Araç, çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

 

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