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İzmir'de suyun yüzeyini kaplayan 'deniz marulu' temizlendi

İzmir Körfezi'nin Bostanlı kıyılarında görülen ve su yüzeyini kaplayan deniz marulu, belediye ekipleri tarafından tamamen temizlendi.

11 Kasım 2018 Pazar 19:05
İzmir'de suyun yüzeyini kaplayan 'deniz marulu' temizlendi

İzmir Körfezi'nin özellikle Karşıyaka kıyılarında geçen hafta başında denizin yüzeyini kaplayan, uzmanların 'Deniz marulu' diye adlandırdığı yeşil örtü, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle temizlendi.

Sahilde yürüyenler, suyun üzerindeki yeşil örtüyü görünce şaşkınlık yaşayarak endişelenmişti. Deniz yüzeyinde futbol sahasını anımsatan bu görüntü, birkaç gün sonra beyazlaşmaya başladı. Uzmanlar, bunun deniz marulundaki canlıların ölmeye başlamasından kaynaklandığını, kısa sürede temizlenmemesi durumunda hem kötü kokuya, hem de deniz altındaki canlıların ölümüne neden olacağını vurguladı. Bu uyarının hemen ardından çalışmalar hızlandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler özel kepçeyle deniz marulundan tamamen temizledi. Bir iş makinesinin detaylı temizlik için suda çalıştığı görüldü.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 19:05
  1. İzmir'de suyun yüzeyini kaplayan 'deniz marulu' temizlendi
  2. İzmir körfezi
  3. deniz marulu
  4. temizleme çalışmaları

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