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Aktüel

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:51:04 -
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de örgüt kurarak "nitelikli yağma", "hürriyeti tahdit" gibi suçlar işledikleri öne sürülenlere yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları", "nitelikli yağma" ve "hürriyeti tahdit" olaylarına karıştıkları ileri sürülenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda tapu senedi ile bir miktar esrar ve kokain ele geçirildi.

Aralarında Suriyelilerin de yer aldığı şüphelilerin, maddi durumunun iyi olduğunu düşündükleri yine Suriyelilerin de bulunduğu bazı kişilerin yakınlarını kaçırarak, fidye istedikleri öne sürüldü.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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