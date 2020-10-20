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Aktüel İzmir'de sosyal medya üzerinden uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi yakalandı
Aktüel

İzmir'de sosyal medya üzerinden uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:50:24 -
İzmir'de sosyal medya üzerinden uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmirin Bornova ilçesinde sosyal medya üzerinden uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen S.D'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

S.D'nin evinde yapılan aramada, içimlik şekilde hazırlanmış 24 metamfetamin, 25 esrar ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

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