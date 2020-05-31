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Aktüel

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 398 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-31 00:53:52 -
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 398 kişiye ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 398 kişiye 902 bin 154 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından itibaren 24 saatlik dilimde 398 kişiye işlem yapıldı, 902 bin 154 lira ceza uygulandı.

Öte yandan bu kişilerden 1'i hakkında adli işlem başlatıldı.


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