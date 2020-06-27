İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 23 kişiye ceza
İZMİR (AA) - İzmir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dolayısıyla 09.30-15.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 23 kişiye idari para cezası uygulandı.
YKS nedeniyle tüm illerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İzmir'de polis ekipleri denetim yaptı.
Kısıtlamaya uymayan 23 kişiye toplamda 56 bin 948 lira idari para cezası kesildi.
Öte yandan, ekiplerin maske denetimlerinin sürdüğü belirtildi.