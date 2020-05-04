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Aktüel

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1476 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-04 03:53:01 -
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1476 kişiye ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de 3 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 3 gün kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.

Denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 1476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira ceza verildi. Bu kişilerden 11'i hakkında adli işlem de uygulandı.


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