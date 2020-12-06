İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1044 kişiye ceza kesildi

İZMİR (AA) - İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1044 kişiye 3 milyon 184 bin 938 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, cumartesi sabah 05.00'ten bu sabah 05.00'e kadar olan zaman diliminde kısıtlamalara uymadığı tespit edilen 1044 kişiye 3 milyon 184 bin 938 lira ceza uygulandı.

Öte yandan 1-6 Aralık tarihleri arasında kısıtlamaları ihlal eden toplam 2 bin 445 kişiye de 7 milyon 385 bin 320 lira para cezası kesildi.

Bu kişilerden 4'ü hakkında adli işlem başlatıldı.



