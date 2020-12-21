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Aktüel İzmir'de sobadan çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi
Aktüel

İzmir'de sobadan çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 07:36:34 -
İzmir'de sobadan çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçede Gazi Mahallesi'ndeki A.E'nin (28) tek katlı evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin dumanları fark etmesiyle ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerce yangın kontrol altına alınırken, yangın esnasında ev sahibinin işte olduğu, evde eşi ve 4 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, ev halkı zarar görmedi.

Büyük hasar oluşan ev, kullanılamaz hale geldi.

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