  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CEO’dan zirveye BiP’li katılım

Yazılımdaki iddiamızda yalnız değiliz

Türkiye sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açıyor

BDDK'dan Vera Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznine iptal kararı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azalmaya devam ediyor
için kalan
Aktüel

İzmir’de skandal görüntüler! Tarihi Asansör’ü ayağıyla çağırdı

İzmir’de bir kişi, kentin Konak ilçesinde bulunan Tarihi Asansör’ün çağırma düğmesine ayağıyla bastı. Kayda alınan o anlar ise tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:16:00 -

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Asansör'e gelen bir vatandaş, asansöre binmek için çağırma tuşuna ayağıyla bastı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyaya yayılan görüntülerde, asansörün düğmesine ayağıyla basan kişiye tepki yağdı.

Asansörü ayağıyla çağırıyor!

Konak ilçesine bağlı Karataş semtinde bulunan ve İzmir'e gelen vatandaşların sıkça ziyaret ettiği Tarihi Asansör'de bir vatandaşın yaptığı hareket sosyal medyada tepkiye neden oldu. Tarihi Asansör'e gelen bir kadın, asansörü çağırmak için tuşa ayağıyla bastı. Yaşanan bu anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu görüntülendi. Görüntüde, asansörün başında bekleyen kadın, asansörü çağırmak için ayağını kaldırarak tuşa basıyor.

Büyük tepki topladı

Kadının asansörün tuşuna ayağıyla bastığı anlar sosyal medya platformlarında kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı