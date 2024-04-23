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Yerel İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede öldü
Yerel

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede öldü

Yeniakit Publisher
2024-04-23 13:45:00 -
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede öldü

İzmir'in Buca ilçesinde evine girerken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ömer Gülen (34), gece saatlerinde Şirinkapı Mahallesi 1058/21 Sokak'taki evine girdiği sırada henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sırtından yaralanan Gülen, sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülen, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gülen'in bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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