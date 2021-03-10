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Yerel İzmir'de silahlı saldırı
Yerel

İzmir'de silahlı saldırı

İzmir’in Konak ilçesinde bir kişi silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen ve bölgeden kaçan kişi ise polis ekiplerince bir süre sonra yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 07:28:00 -
İzmir'de silahlı saldırı

Olay, gece saatlerinde İzmir’in Konak ilçesi, Lale Mahallesi, 1433 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Ş.Y.K., ile T.Ö. (34) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından T.Ö., yanında bulunan silah ile Ş.Y.K’ya ateş etti. Ş.Y.K., kanlar içerisinde yere yıkılırken, T.Ö., ise olay yerinden kaçtı. Yaralı Ş.Y.K., çevredeki vatandaşlar tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken, olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen T.Ö., ise polis ekiplerince bir süre sonra yakalandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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