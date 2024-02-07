İzmir'de şaşkınlık uyandıran seçim anketi: CHP eridi, fark kapanmak üzere!

31 Mart yerel seçimlerinin sonucu en çok beklenen illerinden İzmir için yeni bir anket sonucu paylaşıldı. Cemil Tugay, Hamza Dağ, Ümit Özlale ve Naşit Birgüvi'nin dahil olduğu yarışa DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi adaylarının da eklenmesi bekleniyor. Mevcut tabloya göre gelen sonuçlardaki az fark ise ankete damgasını vuran detay oldu.

2023 seçimlerinin ardından muhalefet cephesindeki Millet İttifakı dağılırken Yeniden Refah Partisi'nin de kendi adaylarını çıkarmasıyla rekabet kızıştı. İzmir seçmeni 55 gün sonra oy pusulasında en az 4 aday görecek. Son anket sonucunda ipi göğüsleyen iki aday arasındaki makasın kapanması dikkat çekti.

İZMİR'DE SEÇİM ATMOSFERİ YOĞUN

İYİ Parti, CHP'nin iş birliği teklifine kapıyı kapatıp 31 Mart seçimlerine "hür ve müstakil" girme kararı almıştı. Partinin İzmir Büyükşehir Belediyesi için tercihi Ümit Özlale oldu. Yine DEM Parti de CHP ile ittifak görüşmeleri sonuç vermeyince kendi adayını çıkarma kararı aldı ancak isim henüz netleşmedi. Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında da sonuçsuz kalan iş birliği görüşmeleri, Erbakan'ın İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarma kararını doğurdu.

İZMİR İÇİN YENİ YEREL SEÇİM ANKETİ

31 Mart'taki sonuçlar merakla beklenirken İzmir için yapılan son anket sonucunu ORC Araştırma paylaştı. İzmir'de yaşayan seçmenlere "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltildi.

CHP'nin mevcut büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer yerine aday gösterdiği Cemil Tugay katılımcıların çoğunluğunun tercihi oldu. Cemil Tugay yüzde 38,2 ile ilk sırada yer aldı.

Tugay'ı yüzde 34,7 ile ikinci sırada takip eden isim ise AK Parti'nin adayı Hamza Dağ oldu. Böylece ilk iki adayın arasında yüzde 3,5 oranında bir fark oluştu.

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FARK KAPANIR MI? KARARSIZ SEÇMEN BELİRLEYİCİ

Söz konusu farkın kapanmasının ise kararsız seçmene bağlı olabileceği değerlendiriliyor. Ankette kararsızların oranı yüzde 8,6 oldu.

İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale ise katılımcıların yüzde 8,6'sının tercihi oldu. DEM Parti adayına oy vereceğini belirten katılımcılar yüzde 5,9'luk kısmı oluştururken Zafer Partisi'nin adayı Naşit Birgüvi'ye yüzde 1,9 oranında katılımcı oy vermeyi düşünüyor. Son olarak diğer partilere oy vereceğini ifade eden katılımcılar ise yüzde 2,1 oranında.