THY - Kastamonu
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İzmir'de sahte şarap satılan iş yerine operasyon

Kemalpaşa ilçesinde, tekel bayisinde sahte şarap satan S.S., 138 litre sahte şarapla yakalandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:26
İzmir'de sahte şarap satılan iş yerine operasyon

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 29 Ekim Mahallesi'nde, tekel bayisinde sahte şarap satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine yapılan baskında 138 litre sahte şarap ele geçirildi. Sahte şarapları satmak isterken, yakalanan S.S., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:26
  1. sahte içki
  2. alkol
  3. operasyon
  4. polis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köylülerin su deposundan öyle bir şey çıktı ki! Nesli tükeniyor
    1. Köylülerin su deposundan öyle bir şey..
    2. Wikipedia'dan “Türkiye’yi özledik”..
    3. Yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kim bu..
    4. 5 bin memur alacak! İşte detaylar...
    5. Ölümü maruldan oldu!
    6. Kabul edilemez! Akıncı'dan ihanet gibi..
    7. Galatasaray'a kötü haber! İki yıldız..
    8. Teknoloji devinden Erdoğan'a jest!
    9. Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye başvuru
    10. Rusya'ya dev ihracat kapıda... Tam 20..
    11. Fatih Terim'den Akhisar açıklaması:..
    12. Milli futbolcu Arsenal yolcusu!
    13. 'Şer ittifakı' 301 için uğraşıyor
    14. Savunma sanayinde dev hamle
    15. AK Parti'den 'Erdoğan' için grup kararı
    16. ABD'ye Suriye'de saldırı şoku!
    17. Bankamatik dolandırıcılarının tuzağını..
    18. Beşiktaş Cenk Tosun'u arıyor!
    19. Bomba karikatür! Kılıçdaroğlu, Akşener..
    20. CHP'den Uğur Dündar bombası
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...