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Aktüel İzmir'de sahte içkiden 1 kişi daha öldü
Aktüel

İzmir'de sahte içkiden 1 kişi daha öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:10:07 -
İzmir'de sahte içkiden 1 kişi daha öldü

İZMİR (AA) - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 Ekim'de Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran Hayrettin K. (68), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayrettin K'nin cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

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