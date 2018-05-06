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İzmir'de sağanak hayatı felç etti

İzmir'de Meteoroloji'nin yaptığı sağanak uyarısı etkisini gösteriyor. Tüm kentte etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

06 Mayıs 2018 Pazar 15:30
İzmir'de sağanak hayatı felç etti

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak, kent genelinde aralıklarla etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde başlayan, zaman zaman sağanak şekline dönen yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Havaların ısınmasıyla yazlık kıyafetleriyle gezintiye çıkanlar yağmurda ıslandı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için telefon kulübeleriyle otobüs duraklarına sığındı.

Bazı cadde ve sokaklarda küçük çapta su birikintileri oluştu. Her yağmurda su baskını yaşanan Halkapınar'daki Yunuslar Altgeçidi'nde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınına karşı önlem aldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 15:30
  1. İzmir
  2. izmir
  3. meteoroloji
  4. yağış
  5. hava durumu

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