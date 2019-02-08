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İzmir'de rüşvet operasyonu! Her saniyesi görüntülendi

Davalarda bilirkişi olarak görev yapan yüksek inşaat mühendisi H.Ş.A. isimli şahıs, lehine rapor düzenlemeyi teklif ettiği müteahhit A.B.Ç.'den rüşvet alırken yakalandı.

08 Şubat 2019 Cuma 18:14
İzmir'de rüşvet operasyonu! Her saniyesi görüntülendi

İzmir'de müteahhitlik yapan A.B.Ç.'nin asliye hukuk mahkemelerinde devam eden 3 ayrı dava dosyasıyla ilgili bilirkişi olarak yüksek inşaat mühendisi Doç. Dr. H.Ş.A., görevlendirildi.

H.Ş.A., iddiaya göre, müteahhit A.B.Ç.'ye, 20 bin TL karşılığında bilirkişi raporlarını lehine düzenlemeyi ve dava dosyalarını hızlandırmayı teklif ederek, rüşvet istedi.

12 bin TL ve 600 dolar

A.B.Ç., düşüneceğini söyledikten sonra durumu polise bildirdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.B.Ç.'den rüşvet vermeyi kabul ettiğini söylemesini ve buluşma için randevu vermesini istedi. Bunun üzerine A.B.Ç., bilirkişi H.Ş.A.'yı telefonla arayarak, Karşıyaka Mavişehir'de bulunan alışveriş merkezinde buluşabileceklerini söyledi.

Sivil polisler suç üstü yaptı

Sivil polislerle alışveriş merkezine giden A.B.Ç., kafede bilirkişi H.Ş.A. ile buluştu ve seri numaraları önceden kayda alınan 12 bin TL ve bin 600 doları verdi.

Kafeden ayrıldığı sırada harekete geçen ekipler, H.Ş.A.'yı içinde vadettiği bilirkişi raporları olan USB bellek ve aldığı paralarla yakaladı.

Gözaltına alınan H.Ş.A., İzmir'in Yeşilyurt semtindeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 18:14
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. İzmir
  3. Karşıyaka
  4. Yeşilyurt
  5. İzmir Emniyet Müdürlüğü

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş40 dk önce
    mühendis acemiymiş neden kendisi gidiyor bir yakınını yollasaydı birde toplum içine değil arabaya alıp yolda parayı indirip işi okeyleyecekti. bilirkişiler bu işi daha iyi biliyor bu acemiymiş öğrenir hapisten çıkınca başka bir yol bulur. tc de bu işler hep böyle dönüyor. paran varsa adaleş var. yaşasın zenginler içintc adaleşi. fakirsen ve garibansan haklı bile olsan sakınwc şey tc adaleşinin önünden bile geçme.

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