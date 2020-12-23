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Aktüel İzmir'de refüjdeki ağaca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Aktüel

İzmir'de refüjdeki ağaca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:59:09 -
İzmir'de refüjdeki ağaca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde refüjdeki ağaca çarparak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Serkan Karadirek'in kullandığı 42 DSY 79 plakalı büro malzemeleri yüklü kamyon, Beyaz Evler Mahallesi 6. Sanayi Sitesi kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Araç burada bir ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavzada yaralanan sürücü Karadilek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bazı ağaçların zarar gördüğü kazada devrilen kamyon ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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