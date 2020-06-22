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Aktüel

İzmir’de polisten maske denetimi: Maske takmayana 900 lira ceza

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen talimat doğrultusunda maske talimatının yürürlüğe girmesiyle birlikte, polis ekipleri İzmir’de maske denetimlerini sıklaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 15:01:40 -
İzmir’de polisten maske denetimi: Maske takmayana 900 lira ceza

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen talimat doğrultusunda maske talimatının yürürlüğe girmesiyle birlikte, polis ekipleri İzmir’de maske denetimlerini sıklaştı.


İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren 900 lira ceza kesileceği bildirildi. Talimat doğrultusunda İzmir’de polis ekipleri birçok noktada denetim yaptı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri, kentin merkezi ve en kalabalık yerlerinden olan Gündoğdu Meydanı ve Kordonboyu’nda denetim yaptı. Denetimler esnasında polis araçlarından anonslar yapılarak vatandaşlara maske takmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.



Maske takmayanlara ceza kesildi


Öte yandan denetim yapılan Gündoğdu Meydanı’nda ve Kordonboyu’nda maske takmayan vatandaşlara 900 lira idari işlem cezası uygulanırken, polis ekipleri tarafından kendilerine maske verildi. Denetimlerin, kentin birçok noktasında sıkı bir şekilde süreceği bildirildi.

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