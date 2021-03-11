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Yerel İzmir'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı
Yerel

İzmir'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, polis ekiplerinden kaçan sürücü ile yanındaki kişi, 30 kilometrelik kovalamacanın ardından gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 08:51:00 -
İzmir'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Evka 5 Mahallesi girişinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istedikleri 35 PPA 76 plakalı cip, kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince takibe alınan cip, yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından Bayraklı ilçesi Smyrna Meydanı'nda önü kesilerek durduruldu.

Ekiplerce yakalanan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Onur O'ya (34), "ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan" cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sürücünün yanında bulunan bir kişiye de "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve maske takmamaktan" ceza kesildi.

Yakalanan iki şüpheli emniyete götürülürken, cip ise çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

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