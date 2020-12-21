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Aktüel İzmir'de polisin kovaladığı sürücü araçtaki 2 kadını bırakıp yaya olarak kaçtı
Aktüel

İzmir'de polisin kovaladığı sürücü araçtaki 2 kadını bırakıp yaya olarak kaçtı

Araçta bulunan kadınlardan biri, epilepsi nöbeti geçirdiği için hastaneye kaldırılırken, diğer kadına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 07:19:51 -
İzmir'de polisin kovaladığı sürücü araçtaki 2 kadını bırakıp yaya olarak kaçtı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan ve otomobille kaçan şüpheli, araçtaki 2 kadını ve otomobili bırakıp ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 35 TEZ 19 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin tüm ikazlarına rağmen durmayıp kaçan otomobil sürücüsünün peşine düşen ekipler, aracı, Konak ilçesi Emir Sultan Mahallesi'nde ara bir sokakta, içinde 2 kadınla birlikte terk edilmiş halde buldu.

Kadınlardan birinin epilepsi nöbeti geçirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadını, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Araçtaki diğer kadın S.K. ise ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürüldü.

S.K'nin, ifadesinde otomobil sürücüsünü tanımadığını, hastaneye gitmek için sokağa çıktıklarını ve yolu kaybettiklerini, sürücünün ise ehliyeti olmadığı için polisi görünce kaçarak kendilerini ara sokakta bıraktığını söylediği iddia edildi.

S.K, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için cezai işlem uygulandıktan sonra evine gönderildi.

Öte yandan, otomobilde arama yapan ekipler herhangi bir bulguya rastlamazken, araç ekiplerce bağlandı.

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