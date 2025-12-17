İzmir'de pes dedirten anlar: Etrafa rastgele ateş açıp tehditler savurdu!

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İzmir’in Bornova ilçesinde, hareket halindeki bir otomobilden tabancayla ateş açarak sosyal medya üzerinden tehditler savuran şahıs, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki A.Y., içerisinde bulunduğu seyir halindeki otomobille sokaklarda gezdiği esnada elindeki tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Aynı araçtan arkadaşına o anları cep telefonuyla kaydettiren A.Y., husumetlisi olduğu ileri sürülen bir kişiye yönelik dehşet saçan ifadeler kullandı. Görüntülerde şahsın, "Kaan bak sokağına girdim" diyerek küfürler savurduğu ve tetiğe bastığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Emniyetten ortak çalışma

O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü birimleri alarma geçti. Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma neticesinde, şüphelinin kimliği ve adresi kısa sürede tespit edildi. Yakalanan A.Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 21 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

