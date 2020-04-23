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Aktüel

İzmir'de otomobiliyle ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

2020-04-23 01:21:03 -
İzmir'de otomobiliyle ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde, kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi üzerinde Oktay Yıldız yönetimindeki 35 GC 2065 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi otomobilin içindeki Yıldız'a ateş etti.

Kırmızı ışıkta bekleyen diğer sürücüler, ağır yaralanan Yıldız'ı, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra araçlarıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine götürdü.

Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek için çevredeki kameraları incelemeye aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



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