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Aktüel

İzmir’de otomobilin LPG tankı patladı: 2 ağır yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir LPG oto montaj ve tamir atölyesi önündeki aracın LPG tankının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 00:39:31 -
İzmir’de otomobilin LPG tankı patladı: 2 ağır yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir LPG oto montaj ve tamir atölyesi önündeki aracın LPG tankının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan iki kişinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Samurlu Mahallesi Küçüksanayi Sitesi 1236 Sokak’ta bulunan LPG oto montaj ve tamir atölyesi önünde park halinde bulunan 35 VZB 44 otomobilde N.D. isimli işçinin LPG parça tamiri yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı LPG tankı patladı. Patlama sonucu araç içerisinde çıkan yangında LPG işçisi N.D. ve müşteri C.D. yaralandı. Çevredeki esnaflar alevlere yangın tüpleriyle müdahale ederken yaralıları da kendi araçlarıyla Aliağa Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralıların buradaki ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.



Patlama anı güvenlik kamerasında


Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin tamir atölyesindeki aracın etrafında gezerken biranda patlama meydana geliyor. Patlama sesini duyan ve aracın alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar ellerinde yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale ederken, atölye önündeki araçlarda hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırılıyor. Görüntülerin devamında alev alan araç sanayi önünden uzaklaştırılarak yola çıkarılırken, yaralılar vatandaşlar tarafından araca alınarak hastaneye götürüldü.


Jandarma yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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