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Yaşam İzmir'de otobüste iki amcanın güldüren sosyal mesafe tartışması
Yaşam

İzmir'de otobüste iki amcanın güldüren sosyal mesafe tartışması

İzmir'de, şehir içi otobüsünde yolculuk eden bir kişi, yanına oturan başka bir yolcuya sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiğini söyledi. Uyarıyı dikkate almayan diğer yolcu kalkmayınca, kolundan tutup kaldırmaya çalıştı. Her ikisinin de 65 yaş üstü olduğu tahmin edilen iki yolcunun tartışma anları amatör kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 00:55:00 - 2020-10-07 00:59:48

İzmir'de, şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden bir kişi, yanına oturan kişiye sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiğini söyleyince tartışma çıktı. Bir yolcunun diğerini kolundan tutup kaldırmaya çalıştığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İki yolcunun sosyal mesafe tartışması

İzmir'de, şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden bir kişi, yanındaki koltuğa oturan bir diğer yolcuyu sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiği konusunda uyardı. İkisi de 65 yaş üstü olduğu tahmin edilen 2 yolcu arasında tartışma çıktı.

Yolculardan biri kalkmamakta ısrara edince, diğeri kolundan tutup kaldırmaya çalıştı. İzleyenleri gülümseten anlar, otobüstekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

 

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