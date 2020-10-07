İzmir'de otobüste iki amcanın güldüren sosyal mesafe tartışması

İzmir'de, şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden bir kişi, yanına oturan kişiye sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiğini söyleyince tartışma çıktı. Bir yolcunun diğerini kolundan tutup kaldırmaya çalıştığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İki yolcunun sosyal mesafe tartışması

İzmir'de, şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden bir kişi, yanındaki koltuğa oturan bir diğer yolcuyu sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiği konusunda uyardı. İkisi de 65 yaş üstü olduğu tahmin edilen 2 yolcu arasında tartışma çıktı.

Yolculardan biri kalkmamakta ısrara edince, diğeri kolundan tutup kaldırmaya çalıştı. İzleyenleri gülümseten anlar, otobüstekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.